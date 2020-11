Test rapidi in Alto Adige, alle 16 hanno partecipato 82.970 persone

Fino alle ore 16 di venerdì 20 novembre, hanno partecipato alla campagna di screening Test rapidi in Alto Adige 82.970 persone, delle quali 1.256 sono risultati positivi al test

Bolzano – Sono stati effettuati 82.970 test, dato che corrisponde al 23,7 per cento delle circa 350.000 persone previste per lo screening in Alto Adige. Finora, un totale di 1.256 persone è risultato positivo. Ciò corrisponde all’1,5% delle persone sottoposte al test.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha attivato un’apposita hotline al numero di telefono 0471 457457, accessibile dalle ore 8 alle 19. Il risultato del test rapido non potrà essere ottenuto tramite questo numero, sarà comunque comunicato solo via e-mail o SMS. I dati attuali dello screening Test rapidi in Alto Adige sono pubblicati sul portale hcoronatest.sabes.it. I dati vengono aggiornati più volte al giorno a intervalli regolari.

Partecipazione alle ore 16.00 del 20.11.2020

Totale test effettuati: 82.970

Testati positivi: 1.256

Percentuale dei testati positivi: 1,5%

Numero di persone testate:

Comprensorio sanitario di Bolzano: 33.692

Comprensorio sanitario di Bressanone: 13.730

Comprensorio sanitario di Brunico: 14.541

Comprensorio sanitario di Merano: 21.007

Alle operazioni hanno partecipato attivamente 39 collaboratori dell’Agenzia provinciale per la Protezione Civile, 650 membri dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, 261 membri della Croce Bianca e della Croce Rossa.

Entro le ore 17 di oggi (20 novembre) 1.348 persone avevano chiamato il numero verde 800 751 751; non sono state accolte 198 telefonate.

Materiale, messo a disposizione dall’Agenzia per la Protezione Civile a livello provinciale: 1.300.000 guanti, 358.000 test, 8.700 tute protettive, 9.300 camici di protezione, 120.000 maschere chirurgiche, 12.000 maschere con filtro FFP2, 15.000 maschere con filtro FFP3, 4.100 visiere, 3.500 bottiglie di disinfettante per superfici, 7.000 litri di disinfettante per le mani, 3.500 rotoli di panno carta, 8.700 contenitiori per rifiuti infetti, 3.500 rotoli di adesivo per i camici protettivi.