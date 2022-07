Tesino, tutti a caccia delle fontane con il ‘geocaching’ e la app Salute+

Da sabato 16/7, a domenica 17/7 il team di TrentinoSalute4.0 sarà a Castello Tesino (Trento), centro maggiore dell’omonimo altopiano, per promuovere le App TreC+ e Salute+, con due interessanti conferenze

Oltre allo sportello informativo previsto per il pomeriggio di domani, dove i cittadini saranno aiutati ad attivare e installare le app della salute, domenica pomeriggio, dalle 15.30 in poi, TS4.0 propone una camminata nella natura con il geocaching alla ricerca delle “fontane” del paese. Si tratta di una sorta di “caccia al tesoro virtuale“: all’interno della App Salute+, selezionando il menu “Impronte in salute” si potrà avviare il gioco. Basterà attivare il GPS (geolocalizzazione) sullo smartphone, selezionare il percorso del “Tesino”, individuare e raggiungere le 13 fontane visibili sulla mappa e completare il tracciato. Riceverà un gadget chi riuscirà a trovare tutte le fontane.

Come partecipare

Sabato 16/7 c/o Sportello di TrentinoSalute4.0 nei giardini di via Dante (Castello Tesino) dalle 15:30-19:30: vieni ad installare e conoscere le app TreC+ e TrentinoSalute+, per l’accesso ai servizi sanitari provinciali e la promozione di corretti stili di vita. ore 17.45 – c/o Cinema Teatro San Giorgio (Castello Tesino)

Conferenza “La salute nell’era della digitalizzazione” a cura di Diego Conforti, del Dipartimento della salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento e di TrentinoSalute4.0 ore 18.15 – c/o Cinema Teatro San Giorgio (Castello Tesino)

Conferenza “Salute+ e la promozione di sani e corretti stili di vita” a cura Diego Conforti e Riccardo Farina, del Dipartimento della salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento e di TrentinoSalute4.0

Domenica 17/7

c/o Sportello di TrentinoSalute4.0 nei giardini di via Dante (Castello Tesino)

dalle 15:30: installa l’app Salute+, partecipa alla “caccia al tesoro” con il geocaching (“percorso delle Fontane”) e ritira il tuo gadget allo sportello di TS4.0, dopo aver trovato tutte le cache e completato il tracciato.