Tesino, è deceduto il fungaiolo di Bergamo caduto in un dirupo: ferite troppo gravi

La vittima è un uomo sui 50 anni proveniente dalla Lombardia. A dare l’allarme è stata la persona che era con lui nel bosco. E’ deceduto in seguito ad un volo di 20/30 metri

Castello Tesino (Trento) – Soccorsi mobilitati nel pomeriggio di sabato, verso le 16, nella zona del Tesino per un funagiolo 50enne deceduto in seguito ad una caduta nel bosco. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo.

Sul posto, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero dei Vigili del fuoco con l’equipe medica giuni da Trento. Ad allertare i soccorritori è stato l’amico che era con lui al momento della tragedia. I due erano dei raccoglitori di funghi. I Carabinieri di Borgo Valsugana, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

In breve

Doppio intervento dell’elisoccorso nella giornata di sabato a Primiero. In mattinata, elicottero al rifugio Pradidali per il recupero di un escursionista di 40 anni, ferito in modo non grave. Mentre nella tarda mattinata, altro sanitario in zona Calaita / San Martino di Castrozza, lungo un sentiero, per una persona che ha accusato un malore.