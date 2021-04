Tesino, focus su scuola e nuovi spazi espositivi: il punto con l’assessore provinciale Bisesti

Posted on

L’appuntamento pubblico a partire dalle 13.30 al PalaTrento Trento – In mattinata il Dalai Lama incontrerà Alberto Pacher, nella sua duplice veste di presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento, quindi il Consiglio provinciale, gli organi di informazione in una conferenza stampa in Provincia dalle ore 10.45 alle 11.30, e l’associazione Italia-Tibet. Tenzin […]