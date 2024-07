Tesino, chiusa nuovamente la SP 212 della Roa a causa di una frana

Danni importanti alla viabilità dopo il maltempo di domenica

NordEst – Il maltempo che ha investito parte del Trentino dalla serata di domenica, ha imposto l’intervento del Servizio gestione strade per alcune puntuali modifiche alla viabilità. Nel frattempo, il Sistema della Protezione civile del Trentino è al lavoro per il ripristino delle aree, con l’obiettivo di consentire il transito dei veicoli in sicurezza sulla rete viaria.

Nel comune di Castello Tesino è stata chiusa la SP 212 della Roa al chilometro 1 a causa di una frana che ha investito la carreggiata. È stato istituito invece il transito a senso unico alternato lungo la SS 349 Val d’Assa Pedemontana Costo (strada del Passo Fricca) in tre distinti tratti: per il cedimento della rampa a valle della strada in località Valsorda, nel comune di Trento (km 8,6 circa); a monte di località Pian dei Pradi nel comune di Altopiano della Vigolana (km 20 circa) e per smottamento di materiale ghiaioso da monte a valle dell’abitato di Carbonare di Folgaria (km 25 circa).