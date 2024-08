Tesino, anziano soccorso dall’elicottero per una caduta. Escursionista colpita da un masso sul sentiero Bepi Zac

Prosegue la lunga serie di interventi dell’elisoccorso in questi giorni estivi, in tutto il Trentino

Trento – Un’escursionista lombarda di 57 anni è stata portata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stata colpita al torace da un grosso masso che si è staccato mentre si trovava all’uscita del sentiero attrezzato “Bepi Zac”, in Val di Fassa. L’incidente, è avvenuto nei pressi della forcella del Ciadin, a una quota di circa 2.600 metri. La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 13. Ad allertarli è stato un compagno di escursione. Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione di Moena del Soccorso alpino e speleologico del Trentino. L’elicottero – informa il Soccorso alpino in una nota – è volato in quota ed ha sbarcato sul luogo dell’incidente, in hovering, il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e l’equipe sanitaria. L’infortunata, cosciente ma dolorante per il colpo subito, è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello, per essere poi trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il compagno di escursione è rientrato autonomamente.

Soccorso anche in Tesino

Un anziano di 78 anni, è stato soccorso nel tardo pomeriggio di venerdì nei pressi del centro del paese di Castello Tesino, in seguito ad una caduta da una scala. L’uomo avrebbe riportato vari traumi. Sul posto i sanitari con l’ambulanza, i volontari dei vigili del fuoco e l’elicottero che ha trasferito l’uomo in codice giallo al Santa Chiara di Trento.