Tesero, fienile in fiamme in piena notte: grande lavoro dei vigili di Fiemme

Tesero (Trento) – Le fiamma hanno distrutto un fienile che si trova in via Mulini a Tesero. Il rogo è stato spento dopo circa due ore di lavoro e all’operazione hanno partecipato decine di vigili del fuoco: il loro immediato intervento ha evitato un bilancio ancora più grave.

“Come Amministrazione comunale di Tesero – si legge in un post su Facebook – esprimiamo vicinanza e solidarietà alle famiglie colpite dal sinistro. Allo stesso tempo rivolgiamo un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco Volontari di Tesero e agli altri Corpi allertati (Pompieri di Cavalese, Panchià, Ziano e Carano e successivamente i Vigili Permanenti di Trento) per il pronto intervento che ha permesso di domare l’incendio in circa due ore, evitando così il propagarsi delle fiamme agli edifici vicini”.