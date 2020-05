Terzo giorno senza decessi in Alto Adige. Zaia: “Passata nostra linea, si riapre, è anticipo di autonomia”

Nessun nuovo contagio ma su un numero di tamponi ridotto a Bolzano

Bolzano – Nessun nuovo contagio accertato e nessun nuovo decesso per coronavirus in Alto Adige. Per il terzo giorno consecutivo, secondi i dati riferiti dalla Provincia di Bolzano, il bilancio delle vittime dell’epidemia resta fermo a 290 (173 negli ospedali e 117 nelle case di riposo).

È fermo anche il conto dei pazienti per i quali è stato accertato il contagio, che sono 2.572, anche se in questo caso va segnalata una riduzione dei tamponi valutati nelle ultime 24 ore, che sono stati 362.

A livello provinciale, sono stati effettuati sinora complessivamente 50.381 tamponi su 22.731 persone. Nei normali reparti degli ospedali altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 61 pazienti, mentre altre 34 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono considerati casi sospetti. Sono sempre 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Alto Adige e altri due presso cliniche austriache.

Attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare 963 persone. Il periodo di quarantena è concluso per 9.349 persone. Finora sono 10.312 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena. In totale, le persone guarite dal Covid-19 sono 2.520, 16 in più rispetto a ieri.

Zaia: “Passata la nostra linea, dal 18 riapriamo tutto”

Il governatore veneto: “E’ un anticipo di autonomia, in settimana il piano per la ripartenza totale. Se tutto sarà confermato – ha sottolineato Zaia – considero proficuo per i veneti l’esito dell’incontro. Il premier Conte ha dato la possibilità per le Regioni di presentare un programma di aperture per il 18. Il Veneto, con estrema coerenza, presenterà in settimana la ripartenza totale”. La Regione quindi si prepara a riaprire “ovviamente – precisa Zaia – tenendo sempre in primo piano gli indicatori sanitari. Dall’altro lato abbiamo chiesto che nei prossimi giorni si chiuda velocemente il protocollo con le linee guida per tutte le attività economiche, con la massima attenzione alla semplificazione”.

