Terza dose di vaccino nelle rsa trentine: 0 decessi e 10 nuovi contagi. In Alto Adige, 6 casi e 1 decesso

La situazione aggiornata in Regione. Sono invece 5mila gli ospiti del sistema delle rsa trentine, distribuiti in 42 strutture. Il 98% di loro è stato già vaccinato contro il Covid-19 con la prima e la seconda dose. Ora è arrivato il momento della terza

Trento/Bolzano – Sono ormai prossime alle 760.000 le somministrazioni di vaccino effettuate in Trentino dall’inizio della campagna. Nel bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si riporta il dato registrato questa mattina: 759.270 somministrazioni delle quali 348.256 si riferiscono a seconde dosi. Nella cifra complessiva rientrano anche 4.691 terze dosi.

Ridotti, come accade sempre in corrispondenza della domenica, i tamponi analizzati ieri: 964 i test rapidi che hanno individuato 8 casi positivi e 90 molecolari che hanno riscontrato 2 nuovi casi. I nuovi guariti sono 8, per un totale pari a 46.929. Nessun decesso fortunatamente, ma sono 18 i pazienti ricoverati in ospedale (sempre 3 in rianimazione) dove ieri ci sono stati 2 nuovi ingressi e nessuna dimissione.

Il punto a Bolzano

Il numero delle vittime della pandemia in Alto Adige si avvicina sempre più alla soglia 1200. L’Azienda sanitaria comunica infatti un altro decesso che porta il numero a 1197.

Sono appena sei i nuovi casi, ma – come avviene – sempre di lunedì – con pochissimi test: 202 pcr e 1003 antigenici. Restano stabili i ricoveri ospedalieri: 25 nei normali reparti e sei in terapia intensiva. Sono stati dichiarati guariti 15 altoatesini, mentre 1640 sono in quarantena.