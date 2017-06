Terrore a Londra, Attacchi in tre zone vicine a London Bridge (LIVE)

Connect on Linked in

Londra (UK) – Terrore nel cuore di Londra colpita da tre attacchi in zone vicine a London Bridge. Un pulmino ha investito alcuni pedoni sul London Bridge, dove secondo la polizia ci sarebbe più di un morto.

Diversi mezzi della polizia si sono recati sul posto. Testimoni hanno riferito a SkyNews che l’uomo alla guida del pulmino che ha investito alcune persone su London Bridge ne avrebbe poi aggredite altre a coltellate. In precedenza, si era parlato di spari, che non e’ chiaro se possano essere venuti dallo stesso presunto aggressore o da agenti di polizia intervenuti sul posto.

Un attacco con coltellate e’ segnalato stanotte a Londra anche nella zona di Borough Market, dove la polizia risulta essere intervenuta e aver aperto il fuoco. Lo riporta la Bbc, senza poter precisare se nell’episodio siano coinvolte le stesse persone che hanno agito a London Bridge. Agenti in azione, inoltre, pure nella zona di Vauxhall Bridge, sempre nel centro di Londra.

Tre sospetti, probabilmente scesi dal pullmino coinvolto nel presunto attacco di London Bridge, sarebbero in fuga, secondo fonti investigative anonime riprese dalla Bbc. Scotland Yard intanto conferma che la polizia e’ entrata in azione nella zona di Borough Market, dove secondo i media potrebbe essere in corso la caccia ai ricercati.

La polizia ha confermato in una nota che risultano “vittime” a London Bridge, dopo che un pullmino si e’ lanciato sui passanti che affollavano la zona di sabato sera. Nel comunicato si fa riferimento anche a “testimonianze” che riferiscono di un attacco a coltellate. Nella zona di Borough Market e’ stata segnalata la presenza di un van bianco con “i segni di un incidente” che si ritiene essere quello usato nell’episodio di London Bridge.

Lo riferiscono diversi media britannici, lasciando intendere quindi che le persone a bordo, dopo aver agito nella zona del celebre ponte, possono essere riuscite ad allontanarsi prima di abbandonare il mezzo. La ricostruzione tuttavia non e’ confermato e altre fonti sostengono che il realta’ il pulmino sia stato abbandonato sullo stesso London Bridge. A Borough Market la polizia e’ comunque in azione, come confermato da Scotland Yard, in quella che appare una caccia all’uomo.

