Terremoto, Renzi: “Approvato decreto. Non vi lasceremo soli”. 4,5 miliardi per la ricostruzione

“Approvato il decreto legge per il terremoto”

oma (Adnkronos) - Il Premier, Matteo Renzi annuncia via Twitter l’approvazione dal parte del Cdm di un decreto legge con misure urgenti per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 24 agosto scorso. “Avevamo promesso: non vi lasceremo soli. E così faremo. Tutti insieme” ha aggiunto sul social network.

“Ci vorranno anni per ricostruire, sarà un’impresa difficile ma ci metteremo tutto quel che serve come abbiamo promesso”, ha poi commentato il premier in visita allo stabilimento Tod’s di Casette d’Ete, nelle Marche, per l’annuncio della costruzione di una fabbrica ad Arquata del Tronto.