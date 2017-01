Terremoto, nuove scosse in Centro Italia. L’esperto: “Probabile effetto domino”

Roma (Adnkronos) - La terra continua a tremare nel Centro Italia. Dopo le tre forti scosse di questa mattina, avvertite anche a Roma, una quarta è arrivata nel primo pomeriggio. La prima, di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 10.25 a 111 km dalla Capitale. L’epicentro si trova a tre chilometri da Montereale, nella zona dell’Aquila, a 4 km da Capitignano e a 9 km da Campotosto e Amatrice nel reatino.

La seconda scossa è stata invece avvertita verso le 11.15. Secondo una prima stima dell’Ingv dovrebbe avere una magnitudo 5.4. Il terremoto è stato registrato nella stessa zona della prima scossa.

L’esperto: “Probabile effetto domino”

La terza forte scossa, “subito successiva a quella delle 11,15 è stata di magnitudo 5.3 ed è avvenuta a 10 chilometri più a Sud rispetto alla prima di stamattina delle 10,25″ riferisce all’Adnkronos la sismologa dell’Ingv Paola Montone, raggiunta telefonicamente presso la Sala sismica dell’Istituto. “Il centro più vicino all’epicentro di questa terza scossa -riferisce ancora Montone- è Capitignano, sempre nell’area de L’Aquila”. Una quarta scossa è arrivata intorno alle 14.30, “molto forte, di magnitudo intorno a 5″, conferma l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia interpellato dall’Adnkronos.

“Ci sono stati dei crolli. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine”, ha affermato all’Adnkronos il sindaco di Montereale (L’Aquila) Massimiliano Giorgi sottolineando che “la situazione è critica. C’è il terremoto, c’è la neve. C’è difficoltà nei soccorsi perché la statale 260 dall’Aquila è bloccata per un autotreno di traverso”. Tutte e tre le scosse sono state avvertite a Roma dove molte scuole sono state evacuate. E’ stata chiusa anche la metropolitana. Chiusa anche la A24, tra Valle del Salto e Teramo est: sono in corso verifiche tecniche sulle strutture dell’autostrada, che è stata temporaneamente chiusa a tutto il traffico veicolare.

GENTILONI E MATTARELLA - Il premier Paolo Gentiloni è in contatto continuo con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e ha sentito il commissario Vasco Errani e il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. Anche il presidente della Repubblica, Mattarella in viaggio in Grecia, ha seguito l’evolversi dell’emergenza in stretto contatto con Roma.