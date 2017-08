Terremoto Ischia: tecnici anche dal Trentino

Connect on Linked in

Dalla Protezione civile per rilevare danni agli edifici

Trento – La Protezione civile trentina invierà nelle prossime ore sull’isola di Ischia un gruppo di tecnici abilitati.

Avranno il compito di rilevare i danni agli edifici lesionati dal sisma del 21 agosto scorso: sarà svolto da ingegneri messi a disposizione dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Trento e che partiranno nelle prossime ore con una colonna mobile della Protezione civile trentina, il cui invio ad Ischia è stato autorizzato stamane dalla Giunta provinciale.

“La richiesta pervenutaci dal Dipartimento della Protezione civile nazionale – spiega l’assessore provinciale Tiziano Mellarini – riguarda per il momento l’invio di tecnici per l’accertamento dei danni agli edifici finalizzato alla verifica della loro agibilità, così come abbiamo già fatto in passato in occasione di altri eventi sismici, ma siamo pronti, se si rendesse necessario, a inviare sull’isola di Ischia anche altro personale della nostra Protezione civile”.