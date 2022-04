Terremoto Bosnia Erzegovina, morta una donna a Stolac: scosse avvertite anche in Italia

Posted on

Sulle Alpi, così come in molte altre parti del mondo, la maggior parte dei ghiacciai si scioglierà entro il 2100: queste icone dei cambiamenti climatici, infatti, contribuiscono già in maniera importante all’innalzamento del livello dei mari e in misura più alta del previsto NordEst – E’ quanto afferma uno studio dell’Università di Zurigo e pubblicato […]