Dolomiti, terminata la manutenzione dei sentieri attrezzati sulle Pale di San Martino

Posted on

Complice la carenza di operai stranieri che non rientrano in Italia per l’emergenza, c’è una grandissima richiesta di lavoratori nel mondo agricolo in queste settimane. Centinaia di lavoratori richiesti solo in questi giorni in Valsugana, da impiegare nella raccolta e lavorazione dei piccoli frutti Trento – Dai piccoli frutti in queste settimane agli asparagi, fino […]