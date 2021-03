Terapie monoclonali per curare covid anche in Ulss Dolomiti

E’ stato definito il percorso aziendale per la somministrazione dei monoclonali per curare il

Covid anche in Ulss Dolomiti

Belluno – I monoclonali sono anticorpi IgG1 che neutralizzano la proteina spike di SARS-CoV-2, impedendone il legame con il recettore ACE2, prevenendo così il successivo ingresso virale nelle cellule umane e di conseguenza la replicazione virale.

Non hanno ancora ricevuto l’approvazione dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), in Italia ne è stata autorizzata la temporanea distribuzione per il trattamento precoce della infezione da COVID-19, con Decreto del Ministero della Salute. L’Unità operativa di Malattie Infettive ha attivato una mail ad hoc, attiva 7 giorni su 7, a cui i medici di Famiglia, le USCA, Le Centrali Operative Territoriali possono inviare la richiesta di valutazione infettivologa urgenza per candidare il paziente in cura all’uso dei monoclonali.

In ulss Dolomiti sono disponibili al momento 7 dosi che saranno somministrate in Ospedale nei casi indicati dalle linee guida, altre dosi sono disponibili nella farmacia dell’Azienda Ospedaliera di Padova ed altre arriveranno nei prossimi giorni da AIFA.