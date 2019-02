Tentata rapina in villa a Caldonazzo, aggrediti due anziani in casa: lui sferra pugno e mette in fuga malviventi

Connect on Linked in

Era a letto e si è trovato di fronte uno sconosciuto armato di pistola, così gli ha sferrato un pugno allo stomaco e l’ha messo in fuga

Borgo Valsugana (Trento) – La moglie, che gli era a fianco, si è vista invece davanti un uomo con una bomboletta spray e ha cercato di scappare verso la cucina, ma è stata inseguita, finché il consorte non è arrivato in cucina, aprendo un cassetto con l’intenzione di estrarne un coltello. Il racconto è di due anziani di Caldonazzo, in Trentino, che domenica sera si sono trovati in casa due malviventi.

L’anziano, come riportano i quotidiani locali è rimasto ferito alla testa, colpito dal calcio della pistola, secondo il suo stesso racconto, e gli hanno dato dei punti in pronto soccorso. La moglie, sotto shock per l’accaduto, è stata controllata in ospedale e non risulta avere subito conseguenze.

Sull’episodio, che è iniziato con un improvviso spegnimento delle televisione che l’anziano stava guardando, in camera, stanno indagando i carabinieri.