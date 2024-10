Tenta di introdursi in una casa di Levico ma fa volo di 3 metri

Un 36enne portato all’ospedale di Trento

Levico (Trento) – Un uomo di 36 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale di Trento nelle prime ore di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine e in quel momento in stato alterato dall’alcol, avrebbe voluto introdursi in un’abitazione nel centro di Levico Terme, verosimilmente per commettere un furto, ma sarebbe caduto da un muretto facendo un volo di circa tre metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caldonazzo della compagnia di Borgo Valsugana e i soccorsi sanitari con l’elicottero. L’uomo, che al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente, è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.