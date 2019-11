Tenta di accendere stufa a legna, anziana di 99 anni muore tra le fiamme

In provincia di Udine. Intervento dei Vigili del fuoco

NordEst – Un’anziana di 99 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Cassacco (Udine) a seguito delle gravi ustioni riportate mentre cercava di accendere una stufa a legna con una bottiglia di alcol.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziana è stata avvolta dalle fiamme, poi domate dai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Udine.

In breve

Gosaldo, Chiusura totale al transito nel tratto di strada in località ‘Corde Mole’. L’ordinanza è stata appena diffusa da Veneto Strade, in seguito al cedimento di parte della carreggiata stradale. La chiusura è attiva dalle 12 di oggi, lunedì 18 novembre, fino a revoca. Il tratto interessato si trova lungo la Sp 3 “Val Imperina”, dalla progressiva km 9+650 alla progressiva km 9+850 (località Corde Mole).Transito interdetto per pericolo valanghe sulla Provinciale 25 “del Passo Valles”, in comune di Falcade, e sulla 49 “di Misurina”. Nel primo casa si tratta del tratta dalla progressiva km 0+000 (innesto Sp 346) alla progressiva km 7+171 (Passo Valles confine con la provincia di Trento). Per quanto riguarda il comune di Auronzo, la strada è chiusa dall’incrocio con la Tre Cime fino al confine con la provincia di Bolzano.

Veneto Strade, comunica poi che è stata istituito il senso unico alternato con impianto semaforico sul tratto stradale S.R. 203 “Agordina” dal km 15+550 al km 15+650 (località tra La Stanga e La Muda) per dilavamento scarpata. Chiusa al transito: S.P. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal km 126+200 al km 126+300 (località Dont) per smottamenti di materiale sul piano viabile dalla pendice di monte. Riaperti invece al transito: S.R. 203 “Agordina” dalla progressiva km 11+100 al km 11+300 (località Candaten); S.P. 49 “di Misurina” dalla progressiva km 0+000 al km 2+800 (loc. bivio tre Cime) S.P. 346 “del Passo S. Pellegrino” dalla progressiva km 17+500 (località bivio Passo Valles) al km 14+200 (località Zingari); S.R. 355 “di Val Degano” alla progressiva km 47+500 (località Santo Stefano). Riaperti al traffico leggero: S.R. 48 “delle Dolomiti” dalla progressiva km 129+500 (località Rio Gere) al km 134+800 (Bivio Misurina); S.R. 48 “delle Dolomiti” dal km 142+500 (località Palù San Marco) al km 134+800 (località

Bivio per Cortina).