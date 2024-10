Tenno, anziano ritrovato senza vita vicino al suo trattore

Posted on

Sono 4,1 milioni, tra famiglie e separati, gli italiani che nel 2013 sono stati costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare La percentuale di italiani povere fa segnare un aumento del 10 per cento sullo scorso anno e del 47 per cento rispetto al 2010, ovvero ben 1.304.871 persone in piu’ negli ultimi […]