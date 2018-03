E’ tempo di stage al Centro professionale Enaip di Primiero

Connect on Linked in

Da qualche settimana gli allievi delle classi terze del Settore Alberghiero e ristorazione sono impegnati nello svolgimento dello stage in strutture ricettive del territorio, che con disponibilità hanno accolto i ragazzi per questa esperienza come previsto dal percorso formativo

Primiero (Trento) – Dal primo marzo, anche gli allievi della classe Terza Operatore Meccanico hanno iniziato, sia in Valle che fuori, il percorso di stage della durata di quattro settimane sempre in aziende coerenti con il percorso formativo. Oltre allo stage, sono previste delle visite in azienda per consentire agli allievi di vedere da vicino la realtà del lavoro, ma anche conoscere il tessuto economico del territorio di riferimento in modo da poter orientarsi meglio nella definizione del proprio progetto professionale futuro.

In questi giorni le tre classi del settore Industria e Artigianato hanno avuto l’opportunità di visitare e conoscere una realtà produttiva innovativa del vicino feltrino: la Ellis Engineering Srl di Fonzaso. Si tratta di un’azienda giovane che opera principalmente nell’attività dello stampaggio a freddo per la produzione di componenti meccanici destinati prevalentemente al mercato di autoveicoli. Ellis fa parte del Gruppo Comunello di Rosà, realtà che opera ormai da quasi 50 anni nel settore delle lavorazioni meccaniche. Si presenta quindi come un’azienda nuova, ma che può contare su una solida base di esperienza del gruppo che permette di ottenere elevati livelli di precisione.

La visita in azienda

Nel corso della visita allievi e insegnanti hanno avuto modo di vedere il sistema produttivo di Ellis e le lavorazioni adottate per garantire ai clienti la più ampia gamma di prodotti di qualità, comprese soluzioni personalizzate. Oltre alla visita dell’azienda, i ragazzi hanno avuto modo di incontrarsi con i responsabili e capire l’importanza della formazione anche nel settore delle lavorazioni meccaniche dove, a detta dei responsabili, si fatica a trovare personale con competenze in questo ambito.

La zona del Feltrino sta registrando da qualche anno una ripresa economica generale e in particolare proprio nel settore delle lavorazioni meccaniche dove può essere considerata un piccolo distretto produttivo in particolare nelle zone di Fonzaso e di Villapaiera. Il percorso di Operatore Meccanico del C.F.P. Enaip di Primiero risponde alle esigenze di Primiero, ma anche del Feltrino essendo l’unico presente sui due territori.