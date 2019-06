Tempesta Vaia a Feltre, aperti i bandi per l’erogazione dei contributi a privati e attività produttive per ripristino danni

Connect on Linked in

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente su piattaforma on line sui supporti e con le modalità specificatamente previste nei bandi

Feltre (Belluno) – L’ordinanza con i relativi allegati è visionabile dal sito internet del Comune www.comune.feltre.bl.it. Via libera ai bandi per l’erogazione di ulteriori contributi per il ripristino dei danni a seguito della tempesta Vaia nel comune di Feltre.

I Beneficiari dei finanziamenti

– Imprese del settore agricolo, del settore acquacoltura e pesca, del settore foreste, per ricostruzione opere e impianti distrutti (fino al 50% del totale) per il ripristino dei danni alle opere e impianti, fino al 80% del costo totale e ad un importo massimo di € 450.000,00. Sono finanziate anche le spese tecniche nel limite del 10% dell’importo dei lavori. L’IVA è esclusa dal finanziamento. Per dettagli vedere gli Allegati A, B, C dell’Ordinanza n. 10;

– Imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell’acquacoltura e pesca: come precedente. Per dettagli vedere l’Allegato D dell’Ordinanza n. 10;

– Privati cittadini, per il ripristino dei danni all’abitazione principale (80% del totale) e alle abitazioni diverse dalla principale (50%) e alle parti comuni di edifici residenziali, nel limite massimo di € 150.000; possono presentare istanza di finanziamento tutti i privati cittadini, compresi quelli che hanno già fatto richiesta di finanziamento di prima emergenza. Sono finanziate

anche le spese tecniche nel limite del 10% dell’importo dei lavori. L’IVA è esclusa dal finanziamento. Per ulteriori dettagli verificare l’Allegato E dell’Ordinanza n. 10.