Teleriscaldamento Primiero, con i nuovi allacciamenti salgono a 1.600 gli edifici collegati per 62 km di rete

Sono circa 140 i nuovi edifici in fase di allacciamento alla rete di Acsm Teleriscaldamento spa entro la fine del prossimo anno 2022

Primiero (Trento) – I cantieri hanno preso il via a settembre nella frazione Nolesca (Siror) e dopo alcuni allacciamenti sparsi a San Martino di Castrozza, Transacqua e Tonadico proseguiranno durante i primi mesi del 2022 su Mezzano (zona Via Roma, Via del Pian e Via Val Noana) e Imèr (zona Via Scarena, e Via Nazionale).

Dalla primavera 2022 si eseguiranno alcuni allacciamenti a San Martino di Castrozza e a seguire ancora a Siror, Tonadico, Transacqua e Fiera di Primiero per completare le opere a fine anno 2022 quanto, tutte le circa 140 utenze aderenti, saranno allacciate e saranno posati circa 1,5 chilometri di nuova rete. Al termine dell’intervento gli edifici totali connessi alla rete di Acsm teleriscaldamento a San Martino di Castrozza e nel fondovalle saliranno complessivamente a circa 1.600 per circa 62 km totali di rete gestita.

L’estensione della rete

Si tratta della nuova fase di estensione della rete sul territorio di Primiero. I lavori, realizzati anche da ditte locali, sono iniziati la scorsa estate, per cogliere le opportunità offerte dal superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. L’allacciamento al teleriscaldamento, poiché utilizza come fonte primaria la biomassa legnosa consente infatti, ricorrendone i requisiti, di elevare le prestazioni energetiche degli edifici consentendo l’accesso ai benefici fiscali, anche come elemento trainante di altri interventi sull’immobile.

“Le aree di sviluppo della rete – conferma l’amministratore unico di Acsm teleriscaldamento, Simone Canteri, sono state valutate ed individuate nel rispetto dei criteri di sostenibilità tecnico-economica dell’investimento, sia sotto il profilo realizzativo che gestionale. Si è provveduto quindi ad avviare una campagna informativa e ad inviare una lettera ad ogni immobile ricadente nelle aree di potenziale espansione invitando gli interessati a manifestare il loro interesse all’allacciamento, il quale, una volta confermato, ha consentito di valutare l’esatta consistenza delle utenze effettivamente allacciabili ed il raggiungimento o meno del numero sufficiente per intervenire nell’area di riferimento”.