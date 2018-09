Tedesco precipita e muore nel Meranese. Macabra scoperta per un cercatore di funghi

Connect on Linked in

Un turista tedesco ha perso la vita lunedì sera durante un’escursione sull’Alta via di Merano



Bolzano – L’incidente è accaduto, poco dopo le ore 19, nella zona della Muta. L’escursionista con ogni probabilità è inciampato e precipitato lungo un ripido pendio. Altri escursionisti hanno trovato il corpo ormai senza vita e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e la guardia di finanza per portare a valle la salma.

Cerca funghi ma trova uno scheletro

Macabra scoperta per un raccoglitore di funghi che domenica scorsa ha trovato uno scheletro nei boschi sopra Bressanone. Il fatto è riportato dal quotidiano Dolomiten. I carabinieri indagano per stabilire l’identità dei resti umani. Per il momento sembra da escludere che si tratti di una persona di sesso maschile la cui scomparsa è stata denunciata in Alto Adige. Per questo motivo ora si attende l’esito delle analisi anatomopatologiche che saranno effettuate all’ospedale di Bolzano e si setacciano le denunce di scomparsa nelle zone limitrofe all’Alto Adige.

Pedone investito

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano un pedone, investito questa mattina a Settequerce, alle porte di Bolzano. L’incidente è avvenuto verso le ore 8 in centro paese. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e la Croce Rossa, come anche i carabinieri. Il ferito è stato ricoverato all’ospedale di Bolzano. Si tratta del secondo investimento nel giro di 24 ore in Alto Adige. Ieri mattina un bambino di 10 anni è stato travolto da un furgone a Bressanone e si trova ora in rianimazione.