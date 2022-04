Comune di Primiero, selezione per assunzione Assistente Tecnico: domande entro il 21 aprile 2022

Scarica il bando completo sul sito del Comune di Primiero San Martino di Castrozza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – E’ stato pubblicato in questi giorni il nuovo bando per l’assunzione di un tecnico a tempo determinato, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Per partecipare alla selezione, è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra o perito industriale o edile o equipollente (in caso di mancanza di tale titolo, sarà considerato assorbente il Diploma di Laurea in Ingegneria civile o edile o per l’ambiente o architettura o urbanista).

Gli interessati sono invitati a presentare domanda in carta libera al Servizio Protocollo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – Via Fiume, 10 – 38054 Fiera di Primiero, 38054 Primiero San Martino di Castrozza entro le ore 12.00 del giorno giovedì 21 aprile 2022. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo reperibile presso gli uffici comunali oppure sul sito del Comune.