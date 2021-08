Tassa Rifiuti a Primiero: bolletta più leggera grazie a Comuni, Comunità e Azienda Ambiente

Operazione che supera complessivamente i 400mila euro di riduzione della sola quota fissa, per le utenze private ed aziendali di Primiero, Vanoi e Sagron Mis

Primiero (Trento) – Con il via libera al nuovo regolamento relativo alla gestione della TARI (Tassa sui rifiuti) da parte della Comunità di Primiero, le Amministrazioni del territorio in stretta sinergia anche con Azienda Ambiente, intervengono per l’anno 2021 con una riduzione del 100% sul pagamento dell’importo dovuto alla sola quota fissa da parte dei soggetti residenti mentre le attività economiche, vedranno sulla stessa quota, una diminuzione variabile tra il 30% e il 50%, in base alle diverse ricadute della pandemia sul settore interessato.

L’approvazoione dei Comuni Nelle scorse settimane, i Consigli comunali di Sagron Mis, Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imèr e Canal San Bovo, hanno deliberato il provvedimento, come previsto dall’art. 14 del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI). Dalla prossima fatturazione di Azienda Ambiente, gli utenti si ritroveranno quindi una consistente riduzione in fattura, grazie a questa importante iniziativa, nata appunto dalla stretta collaborazione tra Comuni e Comunità di valle.

I numeri del provvedimento Per dare alcuni numeri, la quota TARI che non verrà fatturata agli utenti ma sarà a carico dei singoli comuni ammonta ad oltre 400mila euro. Nel dettaglio, le quote locali ammontano a: Euro 297.000,00 Comune di Primiero San Martino di Castrozza Euro 40.500,00 Comune di Canal San Bovo Euro 30.000,00 Comune di Imèr Euro 45.000,00 Comune di Mezzano Euro 7.300,00 Comune di Sagron Mis

In breve

Dolomiti, ancora un sulle Pale di San Martino. La segnalazione è arrivata nella tarda mattinata di lunedì 9 agosto, quando una nuvola di polvere si è alzata alla base del Sass Maor. Secondo una prima stima, lo smottamento non avrebbe coinvolto una grossa quantità di materiale, ma si tratta comunque di un nuovo campanello d’allarme in una zona di recente sempre più spesso colpita da fenomeni simili. Nei mesi scorsi altri crolli simili erano stati segnalati in zona. Con l’escursione termica e notevoli sbalzi di temperature che comportano la formazione e il discioglimento di ghiaccio tra le rocce, cedimenti come questo sono divenuti ormai fisiologici in questo periodo e in primavera.

Doppio intwervento dell’elicottero di Trentino emergenza martedì nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. In codice verde si è recato per prestare soccorso ad una signora, in seguito ad una caduta, in zona passo Valles. Più tardi, altro intervento sanitario dell’elicottero – in una giornata con tutti i velivoli trentini impegnati su più emergenze – al rifugio Rosetta, sulle Pale di San Martino. Ricordiamo la recente attivazioe del nuovo numero di emergenza 800 112 000 da comporre in zona per evitare ritardi, finchè non saranno risolti i problemi con le celle telefoniche relative al numero 112.