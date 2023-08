Via libera del Tar di Trento all’abbattimento di 2 lupi a malga Boldera

Posted on

La conferma arriva dall’analisi stagionale di Meteotrentino e si riferisce in particolare alle serie storiche delle stazioni di Rovereto e Lavarone. In queste ore, neve anche nei fondovalle e poi pioggia in molte valli con il rialzo delle temperature NordEst – Dopo un’estate eccezionalmente calda, anche le temperature registrate nell’autunno meteorologico (settembre, ottobre e […]