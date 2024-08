Tar accoglie istanza cautelare degli animalisti, salvi i lupi

Accolto il ricorso di Leal, Leidaa, Oipa e “Zampe”. Lupi, sospensiva contro il prelievo: la Provincia lo difende

Bolzano – La presidente del Tar di Bolzano, Lorenza Pantozzi Lerjefors, ha accolto l’istanza cautelare ante causam presentata dall’avvocato Aurora Loprete su mandato delle associazioni Leal, Leidaa, Oipa e “Zampe” che danno una mano” per chiedere la sospensione dell’autorizzazione all’abbattimento di due lupi in val Venosta, firmata dal presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher”. Lo rende noto l’attivista nonché deputata Michela Vittoria Brambilla (Noi moderati). “La presidente del Tar ha riconosciuto sussistente il presupposto dell’eccezionale gravità ed urgenza dell’istanza. L’autorizzazione all’abbattimento è quindi sospesa e i lupi per il momento sono salvi”, si legge in una nota della deputata.

In breve

I carabinieri di Silandro, grazie ad una pattuglia della stazione dei carabinieri di Laces, hanno intercettato un furgone con targa svizzera, oggetto di furto, che non si è fermato all’alt che gli era stato imposto. Ne è seguito un inseguimento che si è concluso all’altezza della frazione di Corces, dove il conducente del furgone ha abbandonato il mezzo per dileguarsi nelle campagne. Il furgone è risultato carico di biciclette elettriche che erano state rubate quella stessa notte in territorio Svizzero in un negozio di articoli sportivi. Il valore delle e-bike ammonta a Euro 50.000.