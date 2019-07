Tanti Auguri a Jolanda Zortea: ha festeggiato i 106 anni nel suo paese preferito

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Anche quest’anno, “per volontà de Quel de Sora”, come ripete spesso lei, Jolanda Zortea ha potuto festeggiare il suo compleanno nel “sò paes” a Zortea

Zortea – Valle del Vanoi (Trento) – Nata a Borgo Valsugana, Jolanda Zortea è legata da sempre a Zortea, perchè proprio in valle era nato suo padre, il Maestro Giovanni Zortea, detto “Nane Rizo” e in zona lei ha trascorso parte della sua giovinezza e lunghi periodi della maturità prima e della vecchiaia poi, dividendosi tra Valsugana e Vanoi. A Zortea però, ha davvero lasciato il suo cuore.

Così quel cuore, sebbene un po’ più malandato oggi, è tornato tra le case, i pascoli e le abetaie di Zortea per festeggiare i 106 anni. E’ stata accolta all’Albergo Serenella da una affettuosa e calorosa compagnia di parenti e amici, come da tradizione che si ripete ormai negli ultimi anni.

E dopo un gustosissimo pranzo consumato assieme a una allegra tavolata e tra infiniti auguri, il pomeriggio è proseguito con il taglio di una magnifica torta e molti brindisi per i 106 anni di lunga vita della signora Jolanda.

Poi, tra ricordi e rievocazioni, si sono riannodati antichi legami di parentela e amicizie. Si sono rievocate storie di un lontano passato ancora però ben presente e vivo nello spirito di chi le è stato vicino. Per un giorno ha abbandonato la sua Casa di riposo a Borgo, le fedeli matite colorate e i pastelli con i quali ancora disegna come ha disegnato e dipinto tutta la vita. Spesso anche proprio i paesaggi del Vanoi. Appena arrivata a Zortea, ha esclamato come ogni anno: “Adesso sono davvero felice!”

Alla signora Jolanda Tanti Auguri di serenità e di buona vita!