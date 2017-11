Tania Cagnotto prima super ospite di Nickelodeon a dormire nella stanza di Spongebob all’interno dell’Acquario di Genova

Connect on Linked in

La ex campionessa del mondo di tuffi ha commentato: “Spongebob è stato un ottimo padrone di casa! È stata un’esperienza unica, non sono riuscita a dormire per sbirciare tutta la notte i delfini che nuotavano”

NordEst – Grazie ad una collaborazione nata nel 2012 tra Nickelodeon e l’Acquario di Genova, nasce il progetto “Una notte all’acquario con Spongebob”.

Partecipare è facile. Basta guardare gli episodi speciali della serie di Spongebob, il Sabato e la Domenica su Nickelodeon, Sky 605-606, alle 14.30 contare quanti “krabby patty d’oro” si vedono comparire, andare sul sito nicktv.it/acquario e partecipare al concorso “Una notte all’acquario con Spongebob”.

I fortunati vincitori avranno l’occasione, proprio come la nota tuffatrice altoatesina, Tania Cagnotto, di trascorrere una notte in questo suggestivo scenario all’interno dell’Acquario di Genova, nella fantastica camera a tema completamente brandizzata Spongebob, allestita nel tunnel davanti alla vasca dei delfini. Un’esperienza incredibile rivolta principalmente a famiglie con bambini, ma anche a gruppi di amici che vorranno vivere insieme questa esperienza in una sorta di “Pijama Party”. Oltre alla possibilità di vincere una notte all’interno di questo mondo sommerso, sarà anche possibile visitare con una guida tutta la struttura dell’Acquario di Genova e scoprire i segreti del mare.

Tutto il progetto avrà come linee guida la condivisione ed il racconto, infatti, questo elemento verrà agevolato con strumenti ad hoc, come una postazione all’interno della casa di Spongebob per effettuare dirette Facebook e condividere questa esperienza. Un’occasione unica dedicata ai fan della spugna di mare più famosa ed amata di sempre. Il concorso è partito l’11 Settembre e terminerà ad Aprile con le ultime notti a disposizione fino a Maggio 2018. Non resta dunque che seguire le puntate speciali di Spongebob, partecipare al concorso e vincere la notte più gialla della vostra vita.

Acquario di Genova

Giunto al suo 25° anniversario, l’Acquario di Genova presenta un look completamente rinnovato e si conferma come l’Acquario più grande e più spettacolare in Italia e in Europa. Nuove esperienze rendono l’Acquario ancora più immersivo e coinvolgente: scenografie innovative, installazioni digital di ultimissima generazione, un light e sound design completamente rinnovato e un ricco palinsesto di incontri quotidiani con lo staff per entrare nel cuore della vita della struttura e scoprire tutti i segreti e le curiosità di un posto dove la vita si rinnova continuamente.Le novità si aggiungono ad un percorso già ricco ed emozionante, alla scoperta dei mari del mondo: 70 vasche che riproducono gli ambienti acquatici del nostro Pianeta e che ospitano 400 diverse specie, ovvero 12.000 esemplari tra mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, e invertebrati.

Maggiori informazioni sui profili social

