Tangenziale di Trento: attenzione alla viabilità modificata da martedì 27 agosto

Il cronoprogramma aggiornato per i lavori di apertura della bretella a Ravina. Si parte con la prima fase, la più impegnativa per i potenziali disagi

Trento – Parte la settimana prossima la complessa operazione di apertura della nuova bretella della tangenziale a Trento sud-Ravina, che servirà a fare spazio ai cantieri del nuovo ponte sull’Adige e del riordino dello svincolo con la demolizione del cavalcavia. Dopo la posa della relativa segnaletica e dei pannelli a messaggio variabile nella giornata di lunedì 26 agosto, il giorno seguente, martedì 27 agosto, dalle 4 del mattino, scatteranno le modifiche al traffico previste per la Fase 1 dell’operazione: fino a domenica primo settembre la tangenziale rimarrà percorribile in direzione nord mentre in direzione sud sarà chiusa all’uscita 4 (presso l’hotel Sporting).

La circolazione diretta a sud sarà quindi deviata su un percorso alternativo lungo via Sanseverino, via Jedin e via Al Desert, quindi ponte di Ravina e prosecuzione sulla sp 90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio, con la possibilità di reimmettersi sulla circonvallazione verso Mattarello.

Si tratta dunque della prima fase, considerata la più impegnativa per i potenziali disagi al traffico, dell’intervento che punta a completare la viabilità provvisoria entro l’8 settembre. La pianificazione del sistema di deviazioni nei rispettivi ambiti di competenza di Provincia e Comune di Trento e il cronoprogramma aggiornato dei lavori sono stati condivisi questa mattina nella riunione tra i tecnici delle due amministrazioni, un’occasione utile per coordinare i rispettivi compiti e rinnovare l’invito all’utenza. Si raccomanda infatti di evitare per quanto possibile di percorrere i tratti interessati nelle ore di punta (7.30-9.00 e 16.30-18.00) nonché di utilizzare anche l’autostrada usufruendo dell’Urban Pass di A22 valido nel tratto da Rovereto sud a Trento nord. Per i mezzi pesanti l’indicazione è utilizzare per quanto possibile l’autostrada nell’attraversamento della città.

A partire dall’avvio dell’operazione la situazione sarà attentamente monitorata dai servizi competenti, come ribadito nella riunione di oggi alla presenza del dirigente del Dipartimento Infrastrutture e trasporti della Provincia Luciano Martorano, del commissario straordinario per la viabilità a Ravina Gianfranco Cesarini Sforza, dei rappresentanti dell’Agenzia provinciale opere pubbliche e del Servizio gestione strade, nonché per il Comune del Servizio mobilità e rigenerazione urbana e della polizia locale, che sarà presente con gli agenti sui punti più “caldi” del sistema di deviazioni.

Come detto, l’apertura della nuova bretella procederà per fasi. La ristrettezza degli spazi a disposizione e la necessità di garantire il transito del traffico giornaliero costringerà a disporre una serie di deviazioni provvisorie della circolazione stradale che provocheranno inevitabili rallentamenti nei tempi di percorrenza.

Sarà infatti necessario deviare temporaneamente su viabilità alternativa una delle direzioni di traffico, per consentire di fare i lavori di innesto tra la sede vecchia e nuova che comporteranno anche la demolizione di una parte dell’attuale cavalcavia in prossimità degli innesti.

Questo il cronoprogramma aggiornato:

Fase 1, operativa da martedì 27 agosto a domenica primo settembre: tangenziale in direzione nord percorribile mentre in direzione sud viene chiusa all’uscita 4 con percorso alternativo su via Sanseverino, via Jedin e via Al Desert, ponte di Ravina e prosecuzione sulla sp 90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio.

Via Sanseverino venendo da nord resta percorribile fino all’intersezione su via Jedin, poi obbligo di svolta a sinistra.

In direzione nord sulla tangenziale viene chiusa l’uscita 4 verso via Jedin.

Presso lo svincolo 3 (Ravina) della tangenziale rimane la possibilità di uscita dalla circonvallazione venendo da sud solo su via Al Desert.

Durante questa fase il ponte di Ravina resta aperto in entrambe le direzioni ma solamente per il collegamento con via Al Desert.

Nell’abitato di Ravina allo scopo di favorire lo scorrimento dei veicoli si è deciso di posizionare sul lampeggiante il semaforo all’incrocio tra via delle Masere e la sp 90. Obbligo di svolta a sud per chi proviene da via delle Masere, da via Filari Longhi e via Santa Marina.

Per chi è diretto a Ravina proveniendo da Mattarello si consiglia l’uscita alla rotonda del Marinaio e l’immissione sulla bretella per la sp 90.

