Tamponi rapidi: servizi estesi al covid point Feltre: ecco le domande più frequenti sul green pass

Al fine di rispondere alla necessità di potenziare l’offerta di tamponi sul territorio, l’Ulss Dolomiti ha definito la seguente operatività dei 4 covid point tamponi, attivi sul territorio in modalità drive-in, differenziando orari e modalità di accesso per i tamponi con finalità di rilascio del green pass (tamponi antigenici) e i tamponi di sorveglianza (persone sintomatiche con impegnativa, contact tracing, etc)

Feltre (Belluno) – Per eseguire i tamponi a finalità di rilascio del Green Pass, a pagamento, è necessaria la prenotazione dal sito www.aulss1.veneto.it/sportello-online/ . Di seguito si riportano le sedi e gli orari dei covid point tamponi su prenotazione:

Drive-in Alpago Paludi:

tutti i giorni dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 19.00

Drive-in Feltre – loc. Peschiera (ex Marangoni):

dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 19.00

Drive-in Agordo – Piazzale Tamonich:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica

dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 11.00 alle 16.00

Drive-in Tai di Cadore – Piazzale Dolomiti:

martedì, giovedì e sabato dalle 14.00 alle 17.00

In questa fase iniziale i tamponi antigenici a pagamento a finalità del rilascio del Green Pass saranno prenotabili fino al 24 ottobre, con successiva rivalutazione degli orari di operatività alla luce del numero di tamponi eseguiti. Il sistema informatico non consente la prenotazione del tampone per il giorno stesso.

Al momento della prenotazione è possibile eseguire il pagamento online della prestazione (€ 15.00 per gli adulti), in alternativa è consentito il pagamento presso il Covid Point esclusivamente tramite POS. La mancata presentazione all’appuntamento dopo la prenotazione comporterà l’addebito della prestazione.

Si rammenta che per il rilascio del green pass con tampone è possibile accedere anche alle farmacie del territorio aderenti al protocollo (si veda elenco pubblicato sul sito www.aulss1.veneto.it).

Il drive-in Ospedaliero attivo presso il San Martino di Belluno dal 14 ottobre sarà dedicato esclusivamente all’attività vaccinale. I tamponi con finalità di sorveglianza (impegnativa, contact tracing, etc) saranno effettuati con ACCESSO LIBERO e gratuitamente nelle seguenti sedi e orari:

Drive-in Alpago Paludi:

tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00

Drive-in Feltre – loc. Peschiera (ex Marangoni):

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00

Drive-in Agordo – Piazzale Tamonich:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 11.00

Drive-in Tai di Cadore – Piazzale Dolomiti:

martedì, giovedì e sabato dalle 13.00 alle 14.00

