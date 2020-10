Tamponi e visite specialistiche Primiero: ecco i chiarimenti della Direzione Ulss1 Dolomiti con novità per i test Covid

NordEst – In merito ai quesiti posti in merito all’assistenza dei cittadini del Primiero, la Direzione dell’Ulss1 Dolomiti comunica quanto segue.

Tamponi ad accesso libero per sintomatici della scuola e rientri dall’estero

“La convenzione per l’assistenza ospedaliera ai residenti della Valle del Primiero e del Vanoi – spiega la Direzione – ad oggi non prevede prestazioni di sanità pubblica quali i tamponi per la ricerca del SARS-CoV-2.

Tuttavia considerata la crescente richiesta da parte di residenti del Primiero di poter accedere al servizio che l’Ulss Dolomiti ha organizzato per i propri residenti in modalità drive-in a Borgo Ruga a Feltre operativa tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, ad accesso libero per tamponi per bambini, ragazzi e adulti frequentanti la scuola e arrivi dall’estero secondo normativa, il Dipartimento di Prevenzione attiverà questa operatività anche per i residenti in Primiero”.

Visite specialistiche al Distretto del Primiero

“Dopo la sospensione delle attività ambulatoriali – spiega la nota dell’Ulss1 Dolomiti durante il lockdown, a partire dal 4 maggio 2020, sono state gradualmente riattivate le prestazioni in Ulss Dolomiti e anche gli ambulatori degli specialisti dell’Ulss Dolomiti nel Distretto del Primiero. Ad oggi, tutte le specialità oggetto della convenzione risultano attive e prenotabile tranne la branca di oculistica per la nota carenza di medici.

L’Azienda dal 4 maggio sta perseguendo la piena ripresa delle attività e ha recuperato in larga misura le prestazioni sospese durante il lockdown, tranne che per alcune specialità dove la nota carenza di professionisti e i tempi dilatati legati ai protocolli di sicurezza COVID rallentano il recupero. L’organizzazione ospedaliera adottata per l’autunno mira a consentire, pur in presenza di una eventuale ripresa della pandemia con maggiori necessità di ricovero di pazienti covid positivi, la prosecuzione delle attività ordinarie attraverso l’organizzazione di percorsi separati e riorganizzazioni strutturali”.

In breve dal Bellunese

Nella serata del 4 ottobre 2020 un paziente COVID positivo di anni 74, ricoverato al San Martino Belluno e residente in Ulss Dolomiti è deceduto. Le cause ultime del decesso saranno definite, come da protocollo, dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono emerse 32 nuove positività di cui 6 riferite al focolaio che interessa i comuni del Comelico e 4 riferite a una casa di riposo dell’area dolomitica. per la gran parte di stratta come nei giorni scorsi di maturazione di positività in soggetti già sottoposti a quarantena in quanto contatti di caso. A seguito di una positività riscontrata in un militare di una caserma del nostro territorio, il soggetto è stato isolato come da protocollo. I contatti stretti dello stesso saranno domani sottoposti a tampone. Le persone attualmente ricoverate in Malattie Infettive al San Martino di Belluno sono 23.

Tamponi per i sintomatici frequentanti la scuola – E’ partito il drive-in con accesso libero per i soggetti sintomatici frequentanti la scuola in località Sagrogna – Via Meassa a Belluno: la nuova logistica ha funzionato con regolarità, alleggerendo la viabilità intra ed extraospedaliera del San Martino.

Tamponi per sintomatici richiesti da Medici di famiglia – Il Dipartimento di prevenzione ha organizzato due sedute aggiuntive di tamponi in drive-in per domani pomeriggio su appuntamento per rispondere alle numerose richieste di tampone arrivate dai medici di famiglia del territorio per pazienti sintomatici. Saranno operativi il drive-in di Belluno (Sagrogna) e di Feltre (Borgo Ruga) dalle 14.30 alle 16.30. I pazienti del Cadore e dell’Agordino saranno inseriti nei drive-in dedicati ai rispettivi territori operativi dalle 17.00 alle 19.00 a giorni alterni.

Scuole – Dopo il secondo tampone di controllo negativo, ha terminato il periodo di quarantena la classe dell’istituto tecnico di Feltre interessata da una positività nelle scorse settimane. La nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, renderà nei prossimi giorni più semplici i percorsi di rientro alla normalità delle classi coinvolte da un caso di positività, con particolare riferimento alla scuola elementare (dalla classe seconda), media e superiore. il Dipartimento di Prevenzione e l’Ufficio Scolastico Provinciale stanno concordando l’applicazione di dettaglio dell’ordinanza che prevede l’accesso a scuola e l’esecuzione del test di screening post positività. Per l’accesso a scuola è necessario il consenso preventivo da parte dei genitori dello studente, consenso che è in fase di raccolta da parte dei singoli istituti.