Tamponi Covid, ecco quanto costano e dove farli in Trentino e nel Bellunese: con e senza prescrizione medica

Nel caos generale del periodo, ecco il vademecum del Centro tutela consumatori che spiega dove si possono fare i test in Trentino. Molti anche i centri di medicina privati disponibili su prenotazione nel vicino Bellunese, anche senza prescrizione medica ma a pagamento

NordEst – Coronavirus, tamponi e test: quanto costano nei centri privati Ovviamente se ho la prescrizione del medico curante e mi rivolgo all’Azienda sanitaria di riferimento secondo le consuete modalità non si pagherà nulla. Molte persone, per vari motivi però, vista la poca chiarezza del periodo, si rivolgono ai privati per verificare la propria negatività al tampone.

Regna il caos anche in Trentino – conferma il Centro tutela dei consumatori -, i consumatori intasano il numero verde dell’Azienda sanitaria e, molti altri, chiedono al CRTCU quali siano i canali per effettuare un tampone in grado di rilevare la positività o meno.

“Al netto delle evidenze scientifiche sull’efficacia dei tamponi e test e delle conseguenti indicazioni politiche attraverso ordinanze o leggi, vi è la necessità urgente di informare i cittadini su come fare un tampone e che costi abbia” commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU e continua “auspichiamo che l’APSS, con la collaborazione di ogni rappresentanza sociale ed economica locale, possa dar vita, a breve, ad una campagna informativa chiara e diretta per tranquillizzare la popolazione”.

Ecco quindi la verifica, sul tampone molecolare disponibile in Trentino (quello normale, per intenderci, rino-faringeo), su quello antigenico (rapido, sempre rinofaringeo) e su quello sierologico (prelievo del sangue). Si riporta quanto trovato sul mercato, senza presunzione di completezza. L’invito è a segnalare alla nostra redazione ogni altro servizio privato o pubblico attualmente disponibile (redazione@lavocedelnordest.it).

Le modalità per effettuare il tampone molecolare che prevede l’APSS del Trentino:

• il singolo paziente che ha dei sintomi si rivolge al proprio medico che sa come far eseguire il tampone; invierà la richiesta per l’inserimento nelle liste dei drive through. Sul sito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari è disponibile una sezione dedicata con informazioni sulle sedi dei drive through, le modalità di accesso, il link diretto al referto (TreC e FastTreC) e le risposte alle domande più frequenti (https://bit.ly/3dYyr5U)

• i tamponi necessari per la gestione dei pazienti in ospedale (quando si prende l’appuntamento per un ricovero o un intervento, ti dicono cosa fare);

• i tamponi previsti da campagne di screening su interi gruppi di popolazione;

• nei casi di rientro dall’estero: si prenota direttamente attraverso fast treC alla

voce “rientri dall’estero” e manda la segnalazione all’indirizzo indicato.

Tampone nei Centri privati trentini

Laboratorio Adige

Via Gazzoletti, 15

38122 Trento (TN)

www.lifebrain.it

Tampone molecolare € 87,00

SEA consulenze e servizi S.r.l.

Via Giambattista Unterveger, 52

38122 Trento (TN)

www.seaconsulenze.it/it/servizi/analisi-covid-19

Tampone antigenico € 40,00 Prescrizione medica non richiesta

Test sierologico € 35,00

CST Centro sanitario trentino

Via G. Battista Trener, 2/2

38121 Trento

www.csttrento.it

Tampone antigenico € 45,00 Prescrizione medica non richiesta

Progetto salute

Via Milano, 118

38122 Trento TN

http://www.prosalute.net/direzione-sanitaria/news/nuove-modalita-di-contatto-pertest-covid

Test sierologico con pungidito € 40,00 Con prelievo € 60

Tampone antigenico € 50,00 Prescrizione medica non richiesta

Farmacie su tutto il territorio trentino

Qui trovate l’elenco in continuo aggiornamento

https://www.apss.tn.it/-/tamponi-rapidi-le-farmacieconvenzionate?inheritRedirect=true

Tampone antigenico GRATUITO Prescrizione medica richiesta

Prenotazione tramite Cup, tampone effettuato all’esterno delle farmacia da un

infermiere, risultato dopo 2 ore.

Tamponi nel Bellunese

Drive – in Ulss1 Dolomiti (convenzionato anche per i residenti nella Comunità di Primiero). Da lunedì 2 novembre 2020 in Ulss Dolomiti sono disponibili quattro drive-in per l’esecuzione di tamponi gratuiti con prescrizione medica:

Belluno attivo h 24 7 giorni su 7 dalle 7.00 alle ore 19.00 in Loc. Sagrogna; dalle 19.00 alle 7.00 all’Ospedale San Martino – postazione drive-in “tenda blu” nei pressi del PS Covid;

Feltre – Zona Peschiera – ex Marangoni -lunedì /sabato dalle 8.30 alle 12.30

– Zona Peschiera – Tai di Cadore – P.le Dolomiti: dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 17.00

– P.le Dolomiti: dal lunedì al sabato Agordo – P.le Tamonich: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00

Accedono:

persone con prescrizione di tampone (antigenico rapido o molecolare) del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta – SENZA APPUNTAMENTO , esibire all’ingresso impegnativa cartacea o dematerializzata anche in formato elettronico

(antigenico rapido o molecolare) del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta – , esibire all’ingresso impegnativa cartacea o dematerializzata anche in formato elettronico soggetti frequentanti la scuola con sintomatologia simil covid, preferibilmente su indicazione del Pediatra o del Medico di Medicina Generale con ACCESSO LIBERO

preferibilmente su indicazione del Pediatra o del Medico di Medicina Generale con i soggetti in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Spagna con ACCESSO LIBERO (senza prenotazione, senza impegnativa)

da con ACCESSO LIBERO (senza prenotazione, senza impegnativa) i soggetti inviati dall’unità di Crisi del Dipartimento di Prevenzione – SU INDICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

È necessario presentarsi in auto muniti di mascherina e tessera sanitaria magnetica. In caso di test antigenico rapido, il referto sarà consegnato sul posto dopo circa 20 minuti. In caso di tampone molecolare sarà inviato un SMS con i codici per lo scarico del referto che, di regola, sarà disponibile dopo 48-72 ore.

Fino all’esito, la persona dovrà rimanere in isolamento domiciliare, seguendo le raccomandazioni sui comportamenti qui pubblicate: http://www.aulss1.veneto.it/indicazioni-per-il-periodo-di-quarantena-e-isolamento/ In caso di esito positivo, la persona deve rimanere in isolamento e attendere la telefonata del Dipartimento di Prevenzione.

I Centri privati a NordEst

Centro di Medicina nelle sedi di tutto il Veneto, in Friuli V.G. e in Emilia Romagna, è disponibile il nuovo servizio di tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene, con metodo in fluorescenza e immunocromatografico. I nuovi test rapidi permettono di riconoscere in quindici minuti la presenza dell’antigene nel paziente. Il test ha elevate performance di sensibilità e specificità. In caso di positività sarà necessario effettuare a seguire il tampone molecolare. Il costo del tampone rapido al privato è di 50 euro.

FELTRE Tel. 0439 89514 VIALE FARRA 3, FELTRE (BL)

CASTELFRANCO VENETO Tel. 0423 1993030 VIA BORGO TREVISO 164/E, CASTELFRANCO VENETO (TV)

BASSANO DEL GRAPPA Tel. 0424-509845 VIALE VICENZA 41, BASSANO DEL GRAPPA (VI)

MONTEBELLUNA Tel. 0423 22744 VIA CIMA MANDRIA 1, MONTEBELLUNA (TV)

VERONA DAY CLINIC Tel. 045 8601073VIA MONTE BALDO 12, VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Alfa Medica Belluno. Prelievi eseguiti da personale sanitario nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della privacy del paziente. Per il prelievo, è possibile recarsi direttamente presso la nostra sede oppure prenotare telefonicamente un appuntamento nel giorno e orario preferiti. Le analisi possono essere effettuate senza la prescrizione del medico. Vengono applicate delle tariffe agevolate per i pazienti con esenzioni (presentando prescrizione). Il ritiro dei referti può essere fatto on-line o di persona, anche delegando un terzo. Tel. +39 0437 31059 – alfamedicabelluno@libero.it

⇒ SEGNALATECI ALTRI CENTRI PRIVATI

redazione@lavocedelnordest.it – whatsapp 349/240 66 14