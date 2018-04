Tamponamento tra tre tir su A4, un morto

Connect on Linked in

Traffico rallentato per l’intera mattinata

NordEst – Una persona è morta in un tamponamento tra tre mezzi pesanti sull’autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Est e Ovest, poco prima delle gallerie, in direzione Milano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà liberato uno degli autisti dei tir, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici.

Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente che occupava l’ultimo autoarticolato. Illesi gli autisti degli altri due mezzi. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada.

Il traffico fortemente rallentato scorre al momento su una corsia. Sono ora in corsa le operazioni di recupero dei mezzi. Intervento tuttora in corso. A seguito dell’incidente è stata resa obbligatoria l’uscita al casello di Vicenza est: tutta la viabilità nei pressi del casello di Vicenza Est e viale Annency (tangenziale sud) risulta congestionata e la situazione permarrà almeno per l’intera mattinata.

In breve

Muore precipitando con deltaplano nel vicentino – Un uomo di 58 anni è morto per le ferite riportate nella caduta del suo deltaplano, precipitato a San Germano dei Berici, una frazione del comune di Val Liona. La vittima, un appassionato di volo di Noventa Vicentina, è precipitato da un’altezza di diverse decine di metri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che si trovava in cielo assieme ad altri appassionati, era decollato poco prima dal Monte Lupia. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, il 58enne non è più riuscito a governare il deltaplano ed ha tentato un tentativo disperato di salvataggio, planando su un boschetto, ma nessuna pianta ha attutito la sua caduta. L’allarme è stato lanciato dai suoi amici. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte dello sportivo. essere avvenuto sul colpo. Indagini dei carabinieri.