Tamponamento tir con 2 feriti in A22 a Varna

Posted on

Nuovo intervento dell’elicottero a Primiero, domenica dopo le 17 per un incidente sulla SR 50 tra Primiero e San Martino di Castrozza Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Secondo intervento dell’elicottero domenica pomeriggio verso le 17 a Siror per un incidente motociclistico. Poco prima aveva soccorso anche un escursionista sul Mulaz. Per cause […]