Tamponamento sull’A22: muore una donna polacca

È attiva da qualche settimana la possibilità per richiedere la concessione di contributi, alla nascita o adozione di figli, volti all’estinzione totale o parziale di prestiti bancari contratti con le banche convenzionate per la durata di cinque anni Trento – L’iniziativa è promossa dall’Agenzia provinciale per la coesione sociale per favorire l’uscita dei giovani dalla […]