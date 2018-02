Taglio del nastro per la nuova Biblioteca di Primiero: una lunga “catena” di giovani e di libri dal Palazzo del Dazio a Via Fiume

Connect on Linked in

Singolare inaugurazione per i locali rinnovati di via Fiume a Primiero. Negli interventi, ribadita l’importanza della cultura per il futuro dei giovani

Primiero (Trento) – Giovani studenti protagonisti sabato mattina a Primiero, nel corso dell’inaugurazione della nuova biblioteca intercomunale di via Fiume.

Una lunga ‘catena’ di ragazzi – con i libri in mano – ha unito simbolicamente il palazzo del Dazio (sede temporanea del centro prestito in questi mesi) fino ai locali rinnovati in via Fiume. I giovani si sono così passati ogni testo, iniziando proprio dalla Bibbia, in un lungo percorso che ha attraversato il centro di Fiera di Primiero, fino ad arrivare alla biblioteca in via Fiume.

Centinaia di studenti delle scuole locali ma anche molte persone comuni, hanno voluto essere presenti, per testimoniare il trasferimento della biblioteca.

Subito dopo, alla presenza del sindaco di Primiero San Martino Daniele Depaoli, di Mezzano, Ferdinando Orler, del dirigente della Provincia di Trento, Claudio Martinelli e del consigliere provinciale Marino Simoni con altri amministratori locali, è avvenuto il taglio del nastro, preceduto dalla benedizione di don Giuseppe Daprà. Ad allietare la mattinata, la musica degli allievi della Scuola musicale di Primiero.

Il sindaco Depaoli – durante il suo intervento – ha evidenziato come questo sia un investimento sul futuro dei nostri giovani, che segue l’intervento sulla nuova sede della Scuola musicale a Transacqua. Mentre il dirigente Martinelli, nell’anno europeo dedicato al patrimonio culturale, ha ribadito l’importanza dell’opera, ma soprattutto ha evidenziato il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente i bibliotecari in tutti i centri del Trentino. Il grazie è andato in particolare a Mariano Longo e ai suoi colleghi per il lavoro svolto quotidianamente.

Un momento molto atteso quindi, dopo mesi di cantiere per la riqualificazione della struttura, che oggi si presenta più moderna e confortevole, con servizi innovativi e in piena sicurezza – come è stato ribadito – , con molte novità per giovani ed adulti.

Una bella iniziativa per l’intero territorio, che per una volta grazie ai molti giovani presenti, smette di dividersi su tutto, ma crea una catena che ci unisce tutti simbolicamente e guarda alla cultura come punto di forza, per il futuro delle nostre generazioni.

I libri del giorno Oltre alla Bibbia, tra i libri al centro dell’attenzione, anche: “Mistica e filosofia”, Vannini – “L’uomo e i suoi simboli”, Jung – “Primiero e la sua storia”, Zieger – “L’essere e il nulla”, Sartre – “Dov’è il sole di notte?”, Casati – “La vita della mente”, Hannah Arendt e poi “Storia dell’Italia repubblicana” – “Il libro contro la morte”, “Il Secolo breve”, ma anche “Neutrino”, “Le Dolomiti nella leggenda”, “Scialpinismo nelle Pale di San Martino” e “I frutti della terra”, insieme a molti altri testi significativi, che si possono trovare nella rinnovata Biblioteca di Primiero.

La Biblioteca di Primiero

Istituita nel 1970 dal Comune di Fiera di Primiero, diviene nel 1978 Ente sovracomunale con l’istituzione del Consorzio Biblioteca intercomunale di Primiero, coinvolgendo anche gli altri Comuni vicini. Biblioteca di pubblica lettura, ne offre tutti i servizi, tra cui un qualificato servizio di informazione bibliografica e presta attività a supporto di scuole, associazioni culturali ed enti. La sezione locale, particolarmente curata, raccoglie il materiale bibliografico riguardante il Primiero e custodisce un fondo documentario sulla figura dell’ingegnere Luigi Negrelli. Organizza mostre bibliografiche, presentazioni di libri, incontri con gli autori, inviti alla lettura e all’ascolto della musica, letture per bambini e incontri di poesia.

