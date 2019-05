“TagesMutter” in festa anche a Primiero: la Cooperativa “Il Sorriso” festeggia 20 anni di attività in Trentino (EVENTI)

Connect on Linked in

Le tagesmutter del Primiero organizzano un evento pubblico per festeggiare i primi 20 anni di attività. Sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 12.00 sarà allestito un originale percorso di orienteering al Parco Clarofonte

Primiero (Trento) – Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario di attività della Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” che ha creato e diffuso il servizio-nido famigliare, in Trentino e in Italia.

I numeri in Trentino

Oggi la cooperativa conta 150 socie che gestiscono e coordinano 77 Nidi familiari. Opera in Trentino per offrire opportunità per l’infanzia e concorrendo con le famiglie, le agenzie del territorio, le comunità e le amministrazioni pubbliche a promuovere servizi di qualità. Sono più di 800 le famiglie che annualmente frequentano i nidi familiari e quasi 400.700 le ore erogate. Il nido familiare è frequentato principalmente da bambini e bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, ma è anche un’opportunità di servizio fino a 13 anni come aiuto e sostegno per le famiglie.

La Cooperativa è iscritta all’Albo provinciale dei servizi all’infanzia e ogni Nido familiare possiede i requisiti richiesti dalla normativa per garantire qualità, sicurezza e professionalità. A ciò si aggiunge la certificazione di qualità dell’Associazione Nazionale Domus che promuove e supervisiona il servizio tagesmutter sul territorio nazionale. Tra i numerosi riconoscimenti che la Cooperativa Il Sorriso ha riscosso in tanti anni di attività va ricordato il Marchio Family quale ulteriore garanzia di impegno per le famiglie trentine.

La mission è quella di valorizzare l’occupazione femminile, la formazione e la soddisfazione personale come elementi imprescindibili per essere persone soddisfatte, collaborando con le amministrazioni pubbliche per realizzare servizi alla famiglia valorizzando le risorse del territorio, promuovendo anche un risparmio economico per la comunità.

I venti anni di attività

In occasione dei vent’anni di attività, abbiamo organizzato un’importante manifestazione con eventi sul territorio Trentino dal Primiero a Roverè della Luna, dalla Val di Non e Val di Sole all’Altopiano della Paganella, ma anche in Val di Fiemme, Val di Fassa, oltre nei comuni di Arco, Rovereto e Trento.

A Primiero si svolgerà sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 12.00 un’iniziativa unica e coinvolgente che le socie hanno progettato per offrire un tempo di condivisione e gioco rivolto a tutte le famiglie. Sarà allestito un percorso di orienteering al Parco Clarofonte con punti lanterna caratterizzati da giochi adatti per coinvolgere tutti i partecipanti. Al termine ci sarà un piacevole rinfresco e un tempo di condivisione per festeggiare le tagesmutter che con il loro servizio hanno collaborato nella crescita dei piccoli del nostro territorio offrendo sostegno professionale e vicinanza alle famiglie. La conclusione di tutti gli eventi territoriali si svolgerà a Trento sabato 19 ottobre con un Convegno dal titolo “Cooperazione, Comunità, Educazione”, moderato dalla giornalista rai Linda Stroppa e che vedrà la partecipazione di Carlo Borzaga, professore ordinario del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, Agnese Infantino ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane della Formazione presso l’Università Bicocca di Milano e Fabio Folgheraiter professore di Metodologia del lavoro sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Tutti gli eventi in Trentino

9 MAGGIO – BIBLIOTECA DI PREDAZZO ore 17.00

11 MAGGIO – PORTE APERTE AL NIDO DI ROVERE’ DELLA LUNA ore 10.00-12.00

18 MAGGIO – PARCO CLAROFONTE A PRIMIERO ore 10.00-12.00

18 MAGGIO – CORTILE URBANO ROVERETO ore 9.00-12.30

18 MAGGIO – PIAZZA REGINA ELENA MALE’ ore 15.00-18.00

1 GIUGNO – FESTA AD ANDALO ore 16.00-19.00

8 GIUGNO – PORTE APERTE AL NIDO DI BREZ

9 GIUGNO – FIEMME SENZ’AUTO – CAVALESE E PREDAZZO

14 SETTEMBRE – CANTIERE 26 AD ARCO ore 14.30-17.30

26 SETTEMBRE – BIBLIOTECA DI PREDAZZO

28 SETTEMBRE – FESTA A TRENTO ore 14.30-18.30

SABATO 19 OTTOBRE CONVEGNO CONCLUSIVO A TRENTO