Svolta ‘Classica’ per “I Suoni delle Dolomiti” 2019 dal 28 giugno al 15 settembre con eventi sempre più ‘green’ (PROGRAMMA)

Edizione 2019 dei “Suoni” più attenta all’ambiente in un momento in cui fanno discutere le iniziative ad “alto impatto” in quota. Dal discusso dj set di aprile con Moroder all’Alpe Tognola a San Martino di Castrozza (che incassa il parere negativo del Parco locale) oltre a diverse critiche dal mondo ambientalista, fino alla svolta di Campiglio che preferisce invece una strada più ‘green’, rifiutando il bis della star, Bob Sinclar: il dibattito è aperto

Trento – Il festival “I Suoni delle Dolomiti” taglia nel 2019 un importante traguardo e lo fa, come sempre, scegliendo il ritmo più antico che appartiene all’essere umano: quello del camminare. Con questa cadenza, venticinque anni sono molto diversi: emozioni, ricordi, riscoperte, colori, incontri, ma anche racconti, condivisioni.

La 25^ edizione

Nella venticinquesima edizione si ritrova tutto quanto conquistato in questi anni: musiche da tutto il mondo, grandi artisti, sentieri e natura. Ma trova spazio anche il ricordo: è infatti dedicata alla figura di Paolo Manfrini che ha reso possibile tutto questo con la sua visione, con la squadra che ha creato, con le sinergie che ha saputo far crescere e le collaborazioni, gli apporti di professionisti, musicisti e artisti che ha sollecitato negli anni. Il Festival inoltre si allunga e propone appuntamenti fino al 15 settembre, un’occasione per scoprire un mese particolarmente affascinante in montagna.

Ripercorrendo in sintesi questi primi 25 anni dei Suoni, Maurizio Rossini CEO di Trentino Marketing, ha esordito ricordando proprio Paolo Manfrini. “È il primo anno senza l’amico Paolo e sentiamo particolarmente questa forte responsabilità. Paolo Manfrini e Mauro Pedron, 25 anni fa, hanno avuto questa idea. 700 i concerti in luoghi delicati come le Dolomiti trentine e proprio perché si entrava in ambienti particolari da subito il festival ha fissato dei paletti nel segno del rispetto per la natura. L’andare a piedi è divenuto così il tratto essenziale del festival.

Un messaggio arrivato a decine di milioni di persone, tra cui molti giovani, grazie anche all’attenzione che i media hanno da subito dedicato a questo festival. Che pur rimanendo fedele ai suoi principi è riuscito a rinnovarsi costantemente”. Con l’intervento dei due direttori artistici, Mario Brunello e Chiara Bassetti, è stato poi svelato il programma dell’edizione 2019.

Le novità 2019

Autentica novità del 2019 è l’Opera a cielo aperto. Il 31 agosto, ai duemila metri di Pian della Nana in Val di Non nel Gruppo del Brenta viene proposto Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Proprio gli artisti di Musica a Palazzo si sono esibiti in due intermezzi musicali sulle note delle più popolari arie della grande Opera italiana, in apertura e in chiusura di questa presentazione

Ventiquattro gli eventi musicali – da fine giugno a metà settembre – inclusi i due trekking musicali nelle Dolomiti di Fassa (a fine giugno) e nelle Dolomiti di Brenta (a inizio settembre) – che spazieranno dalla musica classica al jazz, dalla world music alla canzone d’autore coinvolgendo musicisti e artisti da tutto il mondo. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 12 quando non diversamente indicato.

Il primo appuntamento per il pubblico, il 30 giugno al Rifugio Micheluzzi in Val di Fassa, è affidato alla musica classica più trasversale e aperta alle contaminazioni con due grandi musicisti internazionali come il violoncellista Giovanni Sollima e il famoso mandolinista Avi Avital.

Alla terza edizione, la Campiglio Special Week quest’anno esplora – da un’idea di Gariele Mirabassi – lo straordinario universo culturale e musicale del Brasile. Un paese/continente che diventa protagonista di numerosi eventi a partire dall’1 al 7 settembre.

L’assessore provinciale al turismo ha concluso gli interventi ricordando come i Suoni si siano rivelati un’occasione straordinaria per far conoscere le montagne trentine scoprendole a piedi, uno spot formidabile per tutto il Trentino. C’è molto entusiasmo attorno a questa edizione che oltre a rinnovarsi permette di allungare la stagione e questa è la formula del successo in occasione dei 10 anni delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La 25a edizione del Festival “I Suoni delle Dolomiti” è inserita nella “Rete degli Eventi” per i 10 anni delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Il programma

MUSICA CLASSICA AVI AVITAL, GIOVANNI SOLLIMA VAL DI FASSA – RIFUGIO MICHELUZZI 30/06/2019 12:00 Grandi innovatori per esplorare con violoncello e mandolino i suoni del XXI secolo

MUSICA CLASSICA I CORNI DELLA SCALA SAN MARTINO DI CASTROZZA, PASSO ROLLE, PRIMIERO E VANOI – RIFUGIO ROSETTA GIOVANNI PEDROTTI 07/07/2019 12:00 Versatilità ed energia in quota con “il cuore” pulsante di un’orchestra Il concerto si svolge a 10 minuti di cammino dal rifugio.

MUSICA CLASSICA E INTANTO SI SUONA VAL DI FASSA – COL MARGHERITA 20/07/2019 06:00 Progetto Speciale Un viaggio lungo un secolo: la musica si confronta con la guerra, l’umanità con le barbarie

MUSICA CLASSICA SEPTURA BRASS MALGA FLAVONA 28/07/2019 12:00 La musica sempre nuova di un magico settetto d’ottoni

MUSICA CLASSICA VILDE FRANG, NICOLAS ALTSTAEDT LAGHI DI BOMBASÈL 04/08/2019 12:00 Violino e violoncello: quando il talento vola in alto

WORLD MUSIC JOSCHO STEPHAN TRIO VAL DI FASSA – BUFFAURE 07/08/2019 12:00 Pura energia e libertà con la stella del gipsy-jazz

WORLD MUSIC TRIO IN UNO VAL DI FASSA – RIFUGIO BERGVAGABUNDEN HÜTTE 05/09/2019 12:00 Finezza sonora, colori e ricchezza per un nuovo capitolo della musica brasiliana Il concerto ha luogo a 10 minuti di cammino dal rifugio

WORLD MUSIC RUSSIAN RENAISSANCE DOLOMITI DI BRENTA – RIFUGIO LA MONTANARA 08/09/2019 12:00 Dalla classica al jazz con gli strumenti della tradizione russa Il concerto si svolge a 10 minuti di cammino dal rifugio.