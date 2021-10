Supercoppa ad una splendida Itas: trofeo atteso dal 2013, a Civitanova batte Monza per 3-1

NordEst – L’Itas Trentino si è aggiudicata la Del Monte Supercoppa Italiana 2021, battendo a Civitanova Marche nella finale 3-1 (25-11, 25-21, 31-33, 25-14) il Vero Volley Monza.

FINALE DEL MONTE SUPERCOPPA ITALIANA 2021

ITAS TRENTINO VOLLEY – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-11, 25-21, 31-33, 25-14)

Dopo aver sconfitto Perugia in semifinale, contro Monza, i gialloblù hanno vinto 3-1 mettendo in campo un gioco corale da vera squadra. E hanno mandato in visibilio i tifosi: in pochi, dopo la rivoluzione estiva, si sarebbero attesi una partenza di stagione di questo livello.

Primo set a senso unico vinto con i lombardi di Gianluca Galassi lasciati a 11; secondo ancora a tutta forza finito sul 25-21. Solo nella terza frazione i gialloblù si sono inchinati allo strapotere dell’opposto tedesco Grozer sul parziale da cardiopalma di 31-33.