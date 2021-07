Addio a Suor Rosa Zugliani, dal Primiero alla Bolivia, una vita in missione: a Cochabamba l’ultimo saluto

Suor Rosa era da tempo in missione in Bolivia, così come molti altri trentini che operano in quella terra. Sabato 10 luglio alle 10 messa di suffragio nella chiesa di Mezzano. Eventuali offerte saranno devolute alla missione di Suor Rosa in Bolivia

Mezzano/Cochabamba – Si è spenta a 82 anni dopo una vita dedicata agli altri, Suor Rosa Zugliani. Partita da Mezzano nel Primiero, con una valigia di cartone, non ha mai lasciato quella terra alla quale ha voluto molto bene. Bolivia di luci e colori intensi, di campesinos sorridenti, ma purtroppo anche di molte ombre e grande povertà.

Vicina ai più piccoli nelle scuole, promotrice di molte iniziative, Suor Rosa ha trascorso la sua vita in una grande città boliviana, con la sua gente e quello che per lei era diventato anche il suo popolo. Chi arrivava a Cochabamba, incontrando Suor Rosa, trovava sempre un po’ di Trentino, in terra boliviana, dopo più di 20 ore di viaggio. Cochabamba, è infatti la terza città della Bolivia, a circa 2.500 metri di altitudine.

I primi “pionieri” francescani arrivarono nel 1948 in questo paese: la Cina stava scacciando i religiosi dal suo territorio, i missionari erano alla ricerca di nuove sedi dove riprendere il oro impegno. I missionari trentini provarono a stabilire una missione in Honduras; poi, su richiesta del Ministro generale dell’Ordine, si stabilirono nel santuario della Madonna di Copacabana, vicino al Lago Titicaca, in Bolivia, e in seguito nel convento di Tarata vicino a Cochabamba. Negli anni venero poi raggiunti da tanti confratelli, fino alla nascita, nel dicembre del 1961, della Prelaturadiocesi di Aiquile, eretta da Papa Giovanni XXIII, per la quale fu nominato vescovo monsignor Giacinto Eccher di Castagnè San Vito. Si tratta di una vasta zona (oltre 23.000 kmq.), distaccata dalla diocesi di Cochabamba, con una popolazione estremamente sparsa di circa 100.000 abitanti, gran parte in condizioni di estrema povertà.

Dopo la cerimonia funebre a Cochabamba, anche la comunità di Mezzano ricorderà Suor Rosa, sabato 10 luglio alle 10, con una messa di suffragio nella chiesa del paese. Eventuali offerte saranno devolute alla sua missione in Bolivia

