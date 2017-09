Summer #Jobs, giovani premiati a #Primiero

Connect on Linked in

Primiero (Trento) – Si è concluso positivamente il percorso SUMMER JOBS A.dolescenti A.ttivi CERCASI ESTATE 2017, attività prevista e finanziata nel piano di interventi in materia di politiche familiari del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, promossa e coordinata dagli operatori Brunet Laura e Cennerazzo Carlo di Spazio Giovani Primiero- APPM Onlus. Il progetto, rivolto a ragazzi/e residenti nel Comune nati nel 2002, ha inteso avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e del lavoro attraverso attività socialmente utili, promuovendo il protagonismo positivo e forme di interazione sia tra pari sia con gli adulti delle associazioni e dell’Amministrazione comunale.

Per i partecipanti al progetto è stato previsto un corso di formazione iniziale obbligatorio, della durata di 3 ore organizzato da Spazio Giovani e 40 ore di impegno in varie attività. Durante il percorso tutti i ragazzi hanno dimostrato disponibilità, capacità di adattamento e di gestione dei problemi, sensibilità nei rapporti umani ed hanno ottenuto e meritato a “pieni voti” il buono acquisto di 60 euro e l’attestato di partecipazione, questi i loro nomi:

Simoni Alessandro -Serafini Massimiliano – Orsingher Christian – Bettega Noemi – Bancher Martina – Pitten Ilaria -De Bona Daniel – Zagonel Jacopo – Del Vasto Mirko – Gobber Giovanni – Zanetel Gabriella – Faoro Nadine – Maschio Arianna – Bettega Giulio – Orler Anna.

Sono stati contattati anche gli enti coinvolti, per avere un feedback sull’esperienza svolta dai ragazzi: per tutti è stata un’esperienza positiva, un aiuto concreto sia nello svolgimento delle attività , sia per gli utenti che frequentano gli enti stessi e che sono entrati in contatto con i ragazzi in uno scambio di aiuto, esperienza e conoscenza (gli anziani della Casa di Riposo San Giuseppe, gli utenti del Piccolo Principe e del Laboratorio Sociale, i bambini dei centri estivi e i piccoli turisti dei laboratori) .

Nel dettaglio le realtà coinvolte sono state:

• APSP San Giuseppe;

• Parco Paneveggio – Pale di San Martino;

• Centri Estivi GIOCAestaTE;

• Piccolo Principe;

• Laboratorio Sociale;

• Comitati locali (Siror, Transacqua, Tonadico);

• Laboratorio di lettura leggende Fiera con Margherita;

• Laboratori Palazzo Miniere con Zaira