Sul Calaita per 28 volte con una sola ruota: la nuova impresa di Simone Temperato

La durissima salita che porta al Lago di Calaita nella valle del Vanoi sembra portare fortuna a Simone Temperato

di Giovanni Pasqualetto

Valle del Vanoi (Trento) – Nuova impresa in bici – su una sola ruota – per il veneto, Simone Temperato, nella valle del Vanoi. L’atleta è riuscito a percorrere 28 volte il tratto di salita che parte dall’incrocio per lo Chalet del Doch fino al bivio per Malga Lozen, per un totale di 1,5 chilometri di lunghezza, per un dislivello complessivo di 160 metri.

L’obiettivo era quello di percorrere questo tratto di strada un numero di volte pari a far totalizzare un dislivello di mezzo Everest, pedalando in equilibrio con la sola ruota posteriore.

Una grande fatica quella di Simone, se si pensa che in questa salita già è difficile pedalare con due ruote a terra a causa delle ripide rampe che in alcuni casi arrivano al 18 per cento di pendenza. Un’impresa basata principalmente su resistenza, equilibrio e determinazione.

Sono servite 6 ore e 22 minuti, per percorrere in totale 82.5 chilometri con un dislivello complessivo di 4479 metri. Questo per Simone è stato il ‘3° Half Everesting’ del 2020 dopo il lockdown, segno che con un po’ di forza di volontà l’impossibile non esiste.