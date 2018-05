Studenti primierotti in Parlamento, incontrano il deputato Questore della Camera, Riccardo Fraccaro: “Entusiasti e preparati”

Connect on Linked in

Studenti primierotti in visita a Roma, incontrano il deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro

Roma – Giornata nel cuore della politica romana per gli studenti primierotti in visita alla Camera, proprio nel giorno in cui si decidono le sorti del futuro Governo. Il deputato Questore della Camera, Riccardo Fraccaro, ha ricevuto mercoledì nella sua veste istituzionale gli studenti l’Istituto Comprensivo di Primiero.

“Il Parlamento deve essere considerato la casa dei cittadini, il tempio della democrazia del nostro Paese. È fondamentale avvicinare i cittadini alle istituzioni, a partire dai più giovani, affinché possano conoscere per deliberare – ha ricordato Fraccaro – oggi ho ricevuto gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Primiero, in provincia di Trento, che hanno visitato Montecitorio.

È sempre un piacere per me accogliere i ragazzi che partecipano alle giornate di formazione per poter spiegare come funziona la Camera ma anche ascoltare le loro idee. Abbiamo discusso dei temi che hanno voluto affrontare come la legge elettorale, l’astensionismo, la formazione del Governo, il reddito di cittadinanza e i vitalizi.

Da parte loro – ha concluso il deputato – ho percepito grande entusiasmo e preparazione, segno che il Paese ha bisogno di una rivoluzione anzitutto culturale perché, al di là dei diversi schieramenti, i cittadini si sentano tutti protagonisti della politica”.