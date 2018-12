Strasburgo, è morto Antonio Megalizzi: grande dolore in Trentino per la tragica scomparsa

Connect on Linked in

Il giovane giornalista era rimasto gravemente ferito nell’attentato di martedì sera al mercatino di Natale

Strasburgo – E’ morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi rimasto ferito martedì sera nell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner si è recato al mercatino di Natale nel centro storico di Strasburgo, riaperto venerdì dopo la strage di martedì sera. Imponente lo schieramento delle forze dell’ordine, moltissimi i turisti. Fra i presenti la reazione più diffusa è di “grande sollievo” dopo la cattura e l’uccisione a Strasburgo del terrorista Cherif Chekatt, giovedì sera in un blitz della Polizia. Intanto sale a quattro il bilancio dei morti nell’attentato, con la morte in ospedale di un altro dei feriti. Lo annuncia la procura di Parigi, senza fornire l’identità del deceduto.

Nella moschea Eyyub Sultan a Strasburgo si sono svolti i funerali di Kamal, l’afghano rimasto ucciso nella sparatoria di martedì mentre teneva in braccio uno dei figli. In tantissimi, fra parenti, amici e conoscenti, gli hanno dato l’ultimo saluto alle 13.00, durante la preghiera del venerdiì. “Siamo tutti scioccati” aveva scritto ieri la moschea, precisando che la salma di Kamal verrà sepolta a Meinau, il cimitero musulmano di Strasburgo. “Lui aveva una famiglia, era un uomo come tutti gli altri, era gentile”, è il ricordo di un appartenente alla comunità musulmana che ha aggiunto: “Quello che è successo è atroce. Chi ha fatto questo è una persona malata”.

Chi era Antonio Megalizzi – La radio era la grande passione di Antonio. La famiglia è originaria di Reggio Calabria, ma nel 1990 si è trasferita a Trento, quando Antonio aveva appena 5 mesi. Già durante gli studi all’università di Trento e di Verona il giovane ha iniziato a lavorare in radio, sia come speaker che come giornalista. Ha collaborato così per la programmazione della Rai di Trento, il canale radiofonico dell’emittente locale Rttr e ultimamente soprattutto per radio 80 Forever Young di Rovereto che su Facebook esprime la sua vicinanza al collega e alla sua famiglia. Megalizzi si trovava a Strasburgo per seguire per Europhonica che segue le sedute plenarie del Parlamento europeo.

Messaggi di vicinanza alla famiglia

“Il Consiglio provinciale – scrive il presidente Walter Kaswalder – , che rappresenta tutti i trentini, abbraccia idealmente la mamma, il papà, la ragazza, tutti i familiari e gli amici di Antonio Megalizzi. E’ una tragedia assurda e ingiusta, la sua morte violenta, e la notizia arrivata poco fa da Strasburgo getta una cappa di dolore sulla nostra terra. Martedì mattina proporrò all’assemblea legislativa provinciale di osservare un minuto di silenzio in omaggio alla memoria di questo giovane, perfetto rappresentante di quanto di meglio sta crescendo nel nostro Trentino.

Condannare ancora una volta la follia terroristica non risolve certo un’emergenza da tempo drammatica, ma per le pubbliche istituzioni è un dovere assoluto e per noi sarà anche un forte impegno per la quotidiana azione legislativa e amministrativa”.

“Una notizia che non avremmo mai voluto arrivasse – commenta il governatore trentino, Maurizio Fugatti – questa giovane vita spezzata porta via con sé un universo di sogni e di speranza come quella di poter pensare ad un mondo libero da tanta follia e paura”. È il commento a caldo del presidente della Provincia autonoma di Trento, appena appresa la notizia della scomparsa di Antonio Megalizzi il giovane trentino colpito a morte da un attentatore a Strasburgo. “Ci stringiamo attorno ai familiari di Antonio – aggiunge Fugatti – condividendone il dolore. E al tempo stesso diciamo no con forza a quanto accaduto. Non possiamo permettere che tutto questo avvenga o si ripeta”.

“Sono profondamente addolorato dalla notizia della morte di Antonio Megalizzi – scrive il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher – in questo momento drammatico, dove le parole non possono nulla di fronte al dolore, desidero che giunga a tutta la sua famiglia l’abbraccio dell‘intera assemblea consiliare e della nostra comunità”.

Profondo dolore per la morte di Antonio #Megalizzi, un giovane con una grande passione per il giornalismo, per la radio, per le inchieste e per le istituzioni europee. Un pensiero commosso ai suoi familiari e alla sua ragazza, insieme alla solidale vicinanza di tutto il Governo — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) December 14, 2018

Una preghiera per Antonio #Megalizzi, l’impegno che non si muoia più così. #Strasburgo pic.twitter.com/7RFbdCwKJ2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 14, 2018

