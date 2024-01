Straordinario Jannik Sinner in Australia: il grazie ai genitori, i complimenti di Nadal e Djokovic, a breve da Mattarella

In Alto Adige si esulta per Jannik. Sinner: l’orgoglio di Sesto Pusteria ‘il paese è fiero di te’. Sinner: Kompatscher, ‘grazie per questo storico momento’

NordEst (Adnkronos) – “Una vittoria storica, un torneo incredibile, due settimane fantastiche: qui mi sono sentito a casa”. Jannik Sinner è il volto della felicità mentre solleva il trofeo degli Australian Open, il suo primo Slam in carriera, 48 anni per un italiano dopo il Roland Garros di Panatta. L’azzurro, numero 4 del mondo, in finale batte il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking, con una strepitosa rimonta per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 in 3h45′. Sinner, 22 anni, conquista il primo titolo della carriera in un torneo dello Slam e diventa il primo tennista italiano a trionfare in un major dal successo di Adriano Panatta nel Roland Garros del 1976.

Medvedev domina i primi due set, poi cala a livello fisico e comincia a sbagliare. Sinner conquista campo e fiducia, entra finalmente in partita e ribalta il match con una prestazione straordinaria. L’azzurro sfrutta una condizione fisica impeccabile, si muove meglio in campo e al quinto set vince il braccio di ferro: Medvedev si arrende, Sinner è il re di Melbourne.

“E’ fantastico giocare qui, a casa mia sta nevicando, sono a -20 è più bello giocare al caldo – ha sorriso il tennista azzurro – auguro a tutti i bambini di vivere questo sogno e di avere la libertà che mi hanno dato i miei genitori. E’ tutto, ci vediamo il prossimo anno”.

