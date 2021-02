Enorme valanga nella notte a Passo Rolle: nessun coinvolto, strada chiusa (FOTO)

Il rialzo termico di queste ore ha provocato il distacco. Resterà chiusa per diversi giorni la statale del Passo Rolle, invasa poco prima della mezzanotte di domenica 21 febbraio da una massa nevosa in zona malga Fosse

San Martino di Castrozza (Trento) – Nel solito posto, già noto ai residenti, in zona malga Fosse è caduta una enorme massa di neve. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, in un tratto di strada percorso quotidianamente da molte persone.

La valanga davvero di grandi dimensioni, con un fronte di oltre 100 metri e una altezza di 10 – conferma il comandante dei vigili del fuoco di San Martino, Marco Bancher – è simile a quella che nel 2015 aveva tenuto chiuso la strada per 2 mesi.

Fortunatamente nessuno transitava in zona in quel momento. Sul posto, da domenica notte, operano i vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza.

Rolle richiede interventi urgenti

La strada di passo Rolle richiede da tempo interventi urgenti di messa in sicurezza, dei quali si sta discutendo da anni con la Provincia. A breve dovrebbe arrivare il via libera per lo spostamento della strada attuale, sul versante Primiero, con la creazione di una nuova variante. Nel passato la comunità locale aveva richiesto con una raccolta firme, la realizzazione di un tunnel, mai sostenuto dalla Provincia. La chiusura del passo – con problemi di viabilità anche verso Predazzo – crea notevoli disagi all’intera comunità di Primiero.