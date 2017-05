Storo, tragico volo in parapendio per una 51enne tedesca

Connect on Linked in

Una donna di 51 anni è morta precipitando con il parapendio dopo un lancio dal castello di S.Giovanni a Storo

Trento – Tragico incidente a Bondone di Storo, mercoledì mattina. Per cause in corso di accertamento, la donna è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate.

La donna, una tedesca, si era lanciata con il parapendio dalla località dal castello di San Giovanni, dove era salita assieme al marito e ad altri connazionali. Dopo il lancio, per cause non chiare, la vela non si è aperta corettamente e la donna che è precipitata perdendo la vita.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti ed i vigili del fuoco volontari.