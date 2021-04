Aereo ultraleggero atterra nel greto del Piave: guarda le immagini del recupero (VIDEO)

Il velivolo è stato avvistato solo nella mattinata di domenica e ha creato forte apprensione

NordEst – Il velivolo ultraleggero Storch, era decollato nella vicina aviosuperfice Francesco Baracca di Nervesa della Battaglia. Durante l’atterraggio di emergenza l’apparecchio aveva colpito un tronco d’albero, ribaltandosi.

Sul posto domenica mattina, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Suem 118. Il proprietario lo aveva lasciato li in attesa di tornarne in possesso. Il pilota, un 65enne di Treviso e un passeggero, sono riusciti a mettersi in salvo e ad andarsene. L’episodio era avvenuto sabato, attorno alle 18.30.

#18aprile 15:30 #NervesadellaBattaglia(TV), #vigilidelfuoco stanno operando con l’elicottero #Drago55 per il recupero di un ultra leggero caduto ieri sera sul greto del Piave: illeso il pilota #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/pnEZft6Yov — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) April 18, 2021